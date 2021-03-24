Рыжиков: слышал, при Бердыеве в раздевалку гостей пускали крысу. Жертвоприношений не видел

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал слухи, которые ходили о бывшем главном тренере казанцев Курбане Бердыеве.

«Что касается жертвоприношений на поле при Бердыеве, при мне не было ни одного. Люди из клуба, которые там уже не работают, говорили, что это правда. Слышал, что в гостевой раздевалке ходил какой-то человек, который выпускал крысу. Доказательств нет — разговоры есть.



Я сам у Курбана Бекиевича таких заскоков не видел, кроме числа 13. Мы 13-го числа никуда не вылетали, 13-го номера не было в команде, в 13-ю комнату в отеле не заселялись.



Сейчас уже можно сказать, в моей карьере Бердыев — самый сильный тренер», — сказал Рыжиков в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».