Рыжиков: в раздевалке на стадионе «Барселоны» всё было пошарпанным. Думал: «Куда я попал?»

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной» (2:1) в гостевом матче Лиги чемпионов в 2009 году.

«Помню, мы пришли в раздевалку на «Камп Ноу», там всё пошарпанное. Думал: «Куда я попал?» Но поле хорошее. Что мне не понравилось, там был кварцевый песок, чтобы мяч быстрее ходил. Вратарю, когда он падает на колени, песок режет кожу. В Лионе то же самое было.



Я не мог поверить, что играю на этом стадионе. Думал: «Главное — семь не пропустить». Пять — нормально, а семь — уже перебор. Нас не поняли бы. Они тогда последние пять игр со счётом 23:2 выиграли. Я посчитал среднее количество голов, и подумал, что семь будет многовато.



На второй минуте Саша Рязанцев забил. Я думаю: «Саша, что ты делаешь? Зачем их злить? Играли хорошо — 0:0». Потом на 49-й минуте Ибрагимович забивал. Думал: «Сейчас понесётся». Молодцы, ребята, булки не разжали — Карадениз забил. Это была фантастика. Это чувство ни с чем не сравнится. Я только потом понял значение этой победы. Вся Россия-матушка за нас болела», — сказал Рыжиков в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».