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Анатолий Байдачный стал главным тренером клуба «Арарат-Армения»

Анатолий Байдачный стал главным тренером клуба «Арарат-Армения»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший тренера «Ростова» Анатолий Байдачный возглавил армянский «Арарат», сообщает пресс-служба клуба на странице в «Фейсбуке».

«Добро пожаловать, Анатолий Байдачный!» — говорится в сообщении.

Последним клубом Байдачного был «Ростов», в котором специалист работал с 2012 года. Ранее Байдачный тренировал воронежский «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину» и национальную команду Беларуси.

«Арарат-Армения» в 14 матчах набрал 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Лидером соревнований является ереванский «Арарат» (28). В тройку лидеров турнира также входит «Алашкерт» (26). Напомним, «Арарат-Армения» является действующим победителем чемпионата страны.

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