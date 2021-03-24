Анатолий Байдачный стал главным тренером клуба «Арарат-Армения»

Бывший тренера «Ростова» Анатолий Байдачный возглавил армянский «Арарат», сообщает пресс-служба клуба на странице в «Фейсбуке».



«Добро пожаловать, Анатолий Байдачный!» — говорится в сообщении.



Последним клубом Байдачного был «Ростов», в котором специалист работал с 2012 года. Ранее Байдачный тренировал воронежский «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину» и национальную команду Беларуси.



«Арарат-Армения» в 14 матчах набрал 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Лидером соревнований является ереванский «Арарат» (28). В тройку лидеров турнира также входит «Алашкерт» (26). Напомним, «Арарат-Армения» является действующим победителем чемпионата страны.