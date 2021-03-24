Сборная Норвегии вышла на матч отбора ЧМ-2022 в футболках в защиту прав человека

Футболисты сборной Норвегии вышли на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Гибралтаром в белых футболках, посвящённых защите прав человека.

«Права человека, на поле и вне его», — написано на футболках.

Акция связана с подготовкой к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Норвежские клубы ранее призывали бойкотировать турнир национальной командой из-за нарушений прав человека в Катаре. Идею поддержало объединение болельщиков из Германии, которое на своём сайте призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира.

Сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года, как страна получила право провести ЧМ-2022.