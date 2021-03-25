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Сборная Норвегии разгромила Гибралтар в матче отбора ЧМ-2022, Латвия проиграла Черногории

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Норвегии разгромила Гибралтар в матче отбора ЧМ-2022, Латвия проиграла Черногории
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Гибралтара принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 43-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот. Через 2 минуты хавбек Кристиан Торстведт упрочил преимущество гостей в счёте. На 57-й минуте встречи норвежский защитник Йонас Свенссон довёл счёт до разгромного.

В другом матче группы G сборная Латвии принимала Черногорию. Встреча, прошедшая на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия), завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная Норвегии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Черногория (3) — на 3-м месте. Латвия и Гибралтар (обе — 0 очков) — на 4-м и 6-м месте соответственно. Соперниками команд по группе G являются сборные Турции и Нидерландов.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 3
Норвегия
0:1 Сёрлот – 43'   0:2 Торстведт – 45'   0:3 Свенссон – 57'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Латвия
Окончен
1 : 2
Черногория
1:0 Икаунекс – 40'   1:1 Йоветич – 41'   1:2 Йоветич – 83'
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