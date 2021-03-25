Сборная Норвегии разгромила Гибралтар в матче отбора ЧМ-2022, Латвия проиграла Черногории

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Гибралтара принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 43-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот. Через 2 минуты хавбек Кристиан Торстведт упрочил преимущество гостей в счёте. На 57-й минуте встречи норвежский защитник Йонас Свенссон довёл счёт до разгромного.



В другом матче группы G сборная Латвии принимала Черногорию. Встреча, прошедшая на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия), завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная Норвегии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Черногория (3) — на 3-м месте. Латвия и Гибралтар (обе — 0 очков) — на 4-м и 6-м месте соответственно. Соперниками команд по группе G являются сборные Турции и Нидерландов.