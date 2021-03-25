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«Спартак» отреагировал на мяч Соболева в ворота Мальты

«Спартак» отреагировал на мяч Соболева в ворота Мальты
Футбол / Сборная России 0
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«Спартак» отреагировал на мяч нападающего сборной России Александра Соболева в ворота Мальты (3:1).

«4 матча за сборную. 87 минут на поле в сумме. 2 гола. Так держать, Саша», — написали представители пресс-службы в своём телеграм-канале.

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на шестом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

«Я не понимаю, зачем и для кого играет эта сборная». Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов о матче сборной России с Мальтой.

Соболев рассказал, что Черчесов говорил ему, когда выпускал на замену в матче с Мальтой
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