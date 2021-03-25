Соболев рассказал, что Черчесов говорил ему, когда выпускал на замену в матче с Мальтой

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о словах главного тренера национальной команды Станислава Черчесова перед его выходом на замену в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1). Форвард стал автором третьего мяча.



«Что сказал Черчесов, выпуская на замену? Сказал просто «работай». «Борись и работай».



Хорошо выхожу на замену? Наверное, да, если забиваю. Но на самом деле хорошо, что вообще забили. Неважно, что это сделал я. Хорошо, что забили третий гол, игра уже была наша. Что касается других результатов в нашей группе, пока не стоит смотреть на таблицу. Первый матч — надо смотреть на себя, на свою игру и улучшать её, побеждать во всех встречах. Не надо смотреть на соперников», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале сборной России.

Для кого такая сборная России? Это невыносимо смотреть. Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов и его горячие эмоции после игры национальной команды.