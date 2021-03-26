Юсупов назвал Новосельцева самым гламурным человеком Сочи

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов выложил в «Инстаграм» совместные фотографии с защитником сочинцев Иваном Новосельцевым и подписал их: «С самым гламурным человеком Сочи».

Иван Новосельцев выступает за «Сочи» с 2019 года, Артур Юсупов – с 2020-го. Ранее футболисты вместе играли за «Ростов» и «Зенит».

Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Юсупов провёл 16 матчей и забил пять голов, а Новосельцев принял участие в 14 играх.

После 23 туров РПЛ «Сочи» с 40 очками делит с «Локомотивом» и ЦСКА 3-5 места и отстаёт от идущего на втором месте «Спартака» на четыре балла, а от лидирующего «Зенита» – на восемь.

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги сочинцы 3 апреля в гостях сыграют с «Рубином». Начало матча – в 16:30 мск.