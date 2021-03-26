Юсупов назвал Новосельцева самым гламурным человеком Сочи
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов выложил в «Инстаграм» совместные фотографии с защитником сочинцев Иваном Новосельцевым и подписал их: «С самым гламурным человеком Сочи».
Иван Новосельцев выступает за «Сочи» с 2019 года, Артур Юсупов – с 2020-го. Ранее футболисты вместе играли за «Ростов» и «Зенит».
Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Юсупов провёл 16 матчей и забил пять голов, а Новосельцев принял участие в 14 играх.
После 23 туров РПЛ «Сочи» с 40 очками делит с «Локомотивом» и ЦСКА 3-5 места и отстаёт от идущего на втором месте «Спартака» на четыре балла, а от лидирующего «Зенита» – на восемь.
В 24-м туре Российской Премьер-Лиги сочинцы 3 апреля в гостях сыграют с «Рубином». Начало матча – в 16:30 мск.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
21:01
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
19:56
-
19:42
-
19:41
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
17:51
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:19
-
16:12
-
16:10
-
15:59
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам