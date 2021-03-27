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«Челси» рассматривает возможность возвращения Лукаку в случае провала перехода Холанда

«Челси» рассматривает возможность возвращения Лукаку в случае провала перехода Холанда
Футбол / Англия 0
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Лондонский «Челси» определил альтернативу на трансферном рынке норвежцу Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии», которого называют основной трансферной целью «аристократов». Об этом сообщает The Telegraph.

Так, по информации источника, руководство «Челси» рассматривает возможность возвращения на «Стэмфорд Бридж» 27-летнего бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в случае, если переход Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» окажется невозможным. Однако за Лукаку «Челси» придётся выиграть конкуренцию у мадридского «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Лукаку выступал за «Челси» в период с 2011 по 2013 год и провёл за синих лишь 15 встреч во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

В текущем сезоне на его счету 34 матча за «Интер», в которых он забил 25 мячей и отдал семь результативных передач.

Куман хотел бы видеть в «Барселоне» Лукаку, а не Холанда
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