Иличич обнял Миранчука, выходящего на замену в матче Россия — Словения

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич обнял своего одноклубника, хавбека бергамасков Алексея Миранчука, выходящего на замену в матче сборных России и Словении.

На 49-й минуте Миранчук заменил полузащитника Александра Головина. Пробегавший рядом Иличич подошёл к Миранчуку и обнял игрока сборной России, сказав ему несколько слов.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.