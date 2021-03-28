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Сборная Дании U21 обыграла Исландию на Евро. Россия опустилась на 2-е место в группе

Сборная Дании U21 обыграла Исландию на Евро. Россия опустилась на 2-е место в группе
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная Исландии встретилась с национальной командой Дании. Игра проходила в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу датчан. Матч обслуживала турецкая бригада арбитров, которую возглавил Халил Мелер.

Уже на 5-й минуте встречи молодёжная сборная Дании забила быстрый гол, автором которого стал Густав Исаксен. На 18-й минуте преимущество датчан удвоил Матс Сёренсен. У Исландии был шанс возродить интригу на 38-й минуте, но Свейнн Гудьонсен не реализовал пенальти. Во втором тайме изменений на табло не последовало. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу сборной Дании U21.

После этого матча Дания имеет в своём активе 6 очков и занимает первое место в группе С. На втором месте — сборная России (3), у которой есть матч в запасе. Третья — Франция (0 очков, матч в запасе). Исландия (0) — на последнем, четвёртом месте.

U21 ЧЕ-2021. Группа C. 1-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Исландия U21
Окончен
0 : 2
Дания U21
0:1 Исаксен – 5'   0:2 Сёренсен – 18'
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