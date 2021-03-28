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Зайнутдинов — о критике в соцсетях: обидно, когда ставят под сомнение патриотизм

Зайнутдинов — о критике в соцсетях: обидно, когда ставят под сомнение патриотизм
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов ответил на критику за пропуск в матче сборной Казахстана с Францией (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

Футболист опубликовал фото заключения МРТ, согласно которому у него выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.

«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний всё расставит на места», — написал Зайнутдинов на своей странице в «Инстаграме».

Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов не сможет помочь команде в матче со сборной Франции. После новости о травме футболиста и неучастии в матче отбора чемпионата мира — 2022 на Зайнутдинова обрушился шквал критики в соцсетях. Последний раз Бактиёр играл за национальную команду в октябре 2020 года.

ЦСКА не сообщил сборной Казахстана о травме Зайнутдинова. Защитник не сыграет с Францией
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