Зайнутдинов — о критике в соцсетях: обидно, когда ставят под сомнение патриотизм

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов ответил на критику за пропуск в матче сборной Казахстана с Францией (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.
Футболист опубликовал фото заключения МРТ, согласно которому у него выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.
«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний всё расставит на места», — написал Зайнутдинов на своей странице в «Инстаграме».
Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов не сможет помочь команде в матче со сборной Франции. После новости о травме футболиста и неучастии в матче отбора чемпионата мира — 2022 на Зайнутдинова обрушился шквал критики в соцсетях. Последний раз Бактиёр играл за национальную команду в октябре 2020 года.
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