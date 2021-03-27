ЦСКА не сообщил сборной Казахстана о травме Зайнутдинова. Защитник не сыграет с Францией

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов не сможет помочь команде.



«В последнем туре чемпионата России Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом нам не сказал. Он прибыл в расположение сборной, провел пару тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив. Вчера мы дали ему отдохнуть. Утром поговорили с ним, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией», – цитирует Байсуфинова Prosports.kz.

Последний раз Зайнутдинов играл за национальную команду в октябре 2020 года.

Напомним, что сборная Казахстана дома примет команду Франции 28 марта в 16:00 мск. Помимо казахов и французов, в группе D отборочного этапа чемпионата мира – 2022 выступают Босния и Герцеговина, Финляндия и Украина.