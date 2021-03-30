Мостовой: Словакия уступает нам в классе. Вряд ли у них есть такой нападающий, как Дзюба

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской команды со сборной Словакии.

«Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно когда команда ниже классом. Но Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет игрока уровня Иличича. Поэтому и мучились с Кипром и Мальтой. Мы, конечно, помастеровитее, словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть такой нападающий, как Дзюба, у них нет такого игрока, как Головин.



Матч пройдёт хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем, на ничью спокойно можем сыграть, а семь очков — хороший результат для начала. Скорее всего, сборная России побережёт Головина — у него было микроповреждение в матче со Словенией. У нас в середине поля достаточно футболистов. Почему бы Миранчуку не дать шанс? Я вообще думал, что против Мальты выйдут Миранчук и Головин, но вышел только один», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.