Мостовой: Словакия уступает нам в классе. Вряд ли у них есть такой нападающий, как Дзюба

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской команды со сборной Словакии.
«Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно когда команда ниже классом. Но Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет игрока уровня Иличича. Поэтому и мучились с Кипром и Мальтой. Мы, конечно, помастеровитее, словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть такой нападающий, как Дзюба, у них нет такого игрока, как Головин.
Матч пройдёт хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем, на ничью спокойно можем сыграть, а семь очков — хороший результат для начала. Скорее всего, сборная России побережёт Головина — у него было микроповреждение в матче со Словенией. У нас в середине поля достаточно футболистов. Почему бы Миранчуку не дать шанс? Я вообще думал, что против Мальты выйдут Миранчук и Головин, но вышел только один», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 30 марта 2021
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