Мать Лукаса Торрейры скончалась от коронавируса

Мать уругвайского полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры скончалась от коронавируса в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее полузащитник «канониров», играющий за «Атлетико» на правах аренды, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в Уругвай, чтобы ухаживать за заболевшей матерью. Несмотря на усилия медиков, женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и скончалась во вторник, 30 марта.

Сам Торрейра переболел коронавирусом в ноябре 2020 года во время вспышки болезни в сборной Уругвая. Тогда COVID-19 был диагностирован у 12 игроков и сотрудников.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заразился коронавирусной инфекцией