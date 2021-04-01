В Госдуме отреагировали на информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Лондоне.
«Если в случае сокращения числа городов Евро-2020 действительно пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне — это классная новость. Наверное, на сегодняшний день в России и Англии наиболее спокойная эпидемиологическая ситуации с коронавирусом. Как мне кажется, это и есть основной фактор.
Что касается болельщиков, стоит лишь сравнить матчи нашей сборной со Словенией и Словакией: в Сочи были зрители, пусть и не полные трибуны, а в Трнаве — нет. Конечно, футбол без зрителей — тоскливая картина. Нужно делать всё, чтобы вернуть болельщиков на трибуны. Но сделать это нужно лишь в том случае, если мы обеспечим нормальную обстановку как для наших, так и для иностранных болельщиков, которые собираются посетить турнир. Это очень важный момент.
Россия готова принять столь масштабный футбольный турнир, но только при договорённости нашего оргкомитета с УЕФА. Если нам всё же доверят такое право, мы с удовольствием должны принять предложение о проведении Евро-2020 в нашей стране. Думаю, в ближайшее время России вряд ли удастся получить статусные турниры», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 1 апреля 2021
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