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Голевая передача вратаря «Вест Бромвича» в матче с «Челси». Видео

Голевая передача вратаря «Вест Бромвича» в матче с «Челси». Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

«Вест Бромвич» сравнял счёт на второй добавленной к первому тайму минуте — полузащитник «дроздов» Матеус Перейра, среагировав на длинный вынос вратаря Сэма Джонстона, из глубины рванул в штрафную, опередил защитника хозяев Курта Зума и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Эдуарда Менди.

Видео голевой передачи Сэма Джонстона в матче с «Челси»

Джонстон является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но не провёл ни одного матча за первую команду. В основном голкипер выступал на правах аренды за другие клубы, среди которых были «Астон Вилла», «Престон» и «Донкастер». Также Джонстон играл за молодёжные сборные Англии разных возрастов. В марте 2021 года Сэм был впервые вызван Гаретом Саутгейтом в национальную команду.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) идёт на 19-м месте.

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