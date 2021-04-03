Слуцкий: у «Рубина» появилась зависимость от Хвичи? Нет, конечно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в последних матчах.

«Согласен ли, что у команды появилась зависимость от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но наверно одного такого игрока точно нет.



Бакаев сразу после свистка ушёл в подтрибунное помещение, нет ли у него чувства неудовлетворенности малым количеством игрового времени? Не знаю, может быть и есть», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».