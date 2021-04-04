«Челси» накажет болельщиков, оскорбивших игрока «Вест Бромвича»
«ФК «Челси» возмущён сообщениями в социальных сетях, нацеленными на игрока «Вест Бромвич Альбион» Каллума Робинсона, сообщает официальный сайт клуба.
Клуб считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. В этом клубе нет места расизму, и при наличии достаточных доказательств того, что владелец абонемента или член клуба «Челси» причастен к такому поведению, мы предпримем самые решительные меры против него», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
Напомним, что ранее «Вест Бромвич» был намерен обратиться в полицию из-за оскорблений на почве расизма в адрес нападающего Каллума Робинсона.
В 30-м туре АПЛ «Челси» уступил «Вест Бромвичу» со счётом 2:5, а Робинсон оформил дубль.
«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за оскорблений Робинсона после дубля с «Челси»
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