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«Челси» накажет болельщиков, оскорбивших игрока «Вест Бромвича»

«Челси» накажет болельщиков, оскорбивших игрока «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0

«ФК «Челси» возмущён сообщениями в социальных сетях, нацеленными на игрока «Вест Бромвич Альбион» Каллума Робинсона, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. В этом клубе нет места расизму, и при наличии достаточных доказательств того, что владелец абонемента или член клуба «Челси» причастен к такому поведению, мы предпримем самые решительные меры против него», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что ранее «Вест Бромвич» был намерен обратиться в полицию из-за оскорблений на почве расизма в адрес нападающего Каллума Робинсона.

В 30-м туре АПЛ «Челси» уступил «Вест Бромвичу» со счётом 2:5, а Робинсон оформил дубль.

«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за оскорблений Робинсона после дубля с «Челси»
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