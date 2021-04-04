«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за оскорблений Робинсона после дубля с «Челси»

«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за оскорблений в соцсетях в адрес нападающего Каллума Робинсона на почве расизма.
«Записи с оскорблениями на почве расизма в Instagram были отправлены в ответ игроку сборной Ирландии после того, как он оформил дубль в матче с «Челси». Клуб потрясен сообщениями и предложит Каллуму помощь и поддержку, которые ему могут потребоваться в ответ на инцидент.
«Вест Бромвич» продолжит противодействовать всем формам дискриминации и будет помогать властям в их расследованиях, добиваясь самого сурового юридического наказания. Сильно тревожит, что забитые два мяча в матче могут спровоцировать такую реакцию. Расизму нет места. Везде. Бросьте вызов этому, сообщите об этом, измените это», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
Напомним, что в матче 30-го тура АПЛ «Вест Бромвич» обыграл в гостях «Челси» со счётом 5:2. Нападающий Робинсон оформил в этой встрече дубль.
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