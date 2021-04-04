«Кадис» в скандальном матче обыграл «Валенсию», Черышев вышел на поле впервые с января

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 2:1.
На 14-й минуте счёт открыл защитник хозяев Кала. Спустя пять минут счёт сравнял нападающий Кевин Гамейро, ему ассистировал Гонсалу Гедеш.
На 36-й минуте после столкновения с Калой игрок «Валенсии» Муктар Дьякаби пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1. Через несколько минут ее футболисты вернулись на поле в матче с «Кадисом». В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде возобновить игру.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте. На 88-й минуте победный гол забил защитник «Кадиса» Маркос Лопес.
«Кадис» набрал 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (33) находится на 12-м месте.
- 4 апреля 2021
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
-
21:12
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11