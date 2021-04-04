«Кадис» в скандальном матче обыграл «Валенсию», Черышев вышел на поле впервые с января

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл защитник хозяев Кала. Спустя пять минут счёт сравнял нападающий Кевин Гамейро, ему ассистировал Гонсалу Гедеш.

На 36-й минуте после столкновения с Калой игрок «Валенсии» Муктар Дьякаби пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1. Через несколько минут ее футболисты вернулись на поле в матче с «Кадисом». В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде возобновить игру.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте. На 88-й минуте победный гол забил защитник «Кадиса» Маркос Лопес.

«Кадис» набрал 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (33) находится на 12-м месте.