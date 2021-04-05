«Было больно, не мог забыть». Гвардиола — о вылете из ЛЧ от «Лиона» в прошлом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» поделился воспоминаниями о вылете из ЛЧ в прошлом сезоне. Тогда «горожане» уступили «Лиону» на стадии 1/4 финала.
«Несколько недель не мог выбросить его из головы. Было больно. Это был последний матч сезона, и мы хотели пройти дальше. Мы поздравили «Лион» и сами себе признались, что сыграли не лучшим образом и не заслужили выход в следующий раунд. Было больно, но что нам оставалось? Только проснуться спустя какое-то время и готовиться к новому сезону. Мы здесь, чтобы попробовать ещё раз», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».
- 5 апреля 2021
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