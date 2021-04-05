Гвардиола: «Боруссия» много тратит на молодых игроков и много платит их агентам
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» высказался о сопернике.
«Если в Манчестере есть человек, который хорошо знает дортмундскую «Боруссию», то это я. Я знаю культуру этого клуба и детали их игры. В команде нет ни одного футболиста, который не обладал бы высоким уровнем мастерства.
«Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам, чтобы этих футболистов подписывать», – цитирует Гвардиолу The Times.
Первый матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».
Хосеп Гвардиола оценил состав дортмундской «Боруссии»
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