Гвардиола: «Боруссия» много тратит на молодых игроков и много платит их агентам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» высказался о сопернике.

«Если в Манчестере есть человек, который хорошо знает дортмундскую «Боруссию», то это я. Я знаю культуру этого клуба и детали их игры. В команде нет ни одного футболиста, который не обладал бы высоким уровнем мастерства.

«Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам, чтобы этих футболистов подписывать», – цитирует Гвардиолу The Times.

Первый матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».