Кухарчук: в «Химках» собрались ребята без корыстных целей, мы — работяги

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук объяснил хорошую игру и убедительные результаты команды в сезоне-2020/2021.

«У нас собрались ребята без каких-то корыстных целей, желчи. Все понимают, что мы идём от игры к игре, никто не объявлял борьбу за еврокубки или ещё что-то. Что было в начале сезона и что сейчас – колоссальная разница. Если бы кому-то сказали, что будет так, никто не поверил бы. Мы звёзд с неба не хватаем, мы — работяги, маленькими шажочками поднимаемся наверх. Хорошо, что сейчас у нас это получается», — приводит слова Кухарчука официальный сайт РПЛ.

Напомним, 5 апреля прервалась беспроигрышная серия «Химок» в Российской Премьер-Лиге, которая насчитывала 10 матчей подряд. Подмосковная команда потерпела поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).