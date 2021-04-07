«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России

Во 2-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На шестой минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака» Владислав Шитов. На 21-й минуте хавбек казанской команды Степан Суриков сравнял счёт. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник Николай Толстопятов вновь вывел красно-белых вперёд. Через четыре минуты защитник молодёжной команды «Рубина» Вячеслав Фомин установил итоговый счёт встречи.



Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.