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«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0
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Во 2-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На шестой минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака» Владислав Шитов. На 21-й минуте хавбек казанской команды Степан Суриков сравнял счёт. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник Николай Толстопятов вновь вывел красно-белых вперёд. Через четыре минуты защитник молодёжной команды «Рубина» Вячеслав Фомин установил итоговый счёт встречи.

Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 2-й тур
07 апреля 2021, среда. 16:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин-мол.
Казань
1:0 Шитов – 6'   1:1 Суриков – 21'   2:1 Толстопятов – 63'   2:2 – 67'
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