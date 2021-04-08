Стали известны санкции для Дюпина и Шатова. Бауэр оштрафован за удар по двери раздевалки

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Рубину» и тульскому «Арсеналу» по итогам матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Дюпин и Шатов отдали футболки, покинули чистую зону и перепрыгнули ограждения. Игрокам выписаны штрафы по 20 тыс. рублей. «Рубин» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 тыс. рублей. Леонид Слуцкий — на 20 тыс. рублей за выход из технической зоны.



После матча в подтрибунном помещении игрок футбольного клуба «Арсенал» Роберт Бауэр ударил ногой по двери в раздевалку. На двери остались следы шипов — он привёл в негодность дверь. За неспортивное поведение ему выписан штраф 30 тыс. рублей. Мы смотрели видеозапись эпизода. В заседании принял участие руководитель соцбезопасности «Арсенала». Так что все факты установлены.



«Динамо» оштрафовано на 50 тыс. рублей, «Уфа» – на 35 тыс. рублей. Болельщики обеих команд нарушали социальную дистанцию», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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