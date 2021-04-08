Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голый мужчина выбежал на поле в матче «Гранада» — «МЮ». Игра проходит без зрителей

Голый мужчина выбежал на поле в матче «Гранада» — «МЮ». Игра проходит без зрителей
Футбол 0

В матче 1/4 финала Лиги Европы между испанской «Гранадой» и английским «Манчестер Юнайтед» произошёл забавный случай.

На седьмой минуте матча на поле выбежал голый мужчина. Игра была ненадолго прервана — в этот момент атаковала «Гранада». Мужчина упал и начал перекатываться по полю, пока не выбежали полицейские и не увели его.

Отметим, что матч проходит без зрителей. Пользователи «Твиттера» отметили пышную шевелюру выбежавшего мужчины комментариями «Иисус воскрес и мчится по Гранаде», «Мо Салах на матче «Гранада» — «Манчестер Юнайтед», а также писали «лучший момент матча», «возможность полюбить Лигу Европы» и «что, чёрт возьми, я только что увидел».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021