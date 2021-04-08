Ивица Олич: с каждой победой мои игроки будут всё более уверены в себе

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу московских армейцев в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счёт стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся. В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьём. Во втором тайме сразу получилось сравнять счёт. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе.
Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем», — приводит слова Олича «Матч ТВ».
- 8 апреля 2021
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:55
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:54
-
19:29
-
19:24