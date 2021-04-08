Ивица Олич: с каждой победой мои игроки будут всё более уверены в себе

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу московских армейцев в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счёт стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся. В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьём. Во втором тайме сразу получилось сравнять счёт. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе.

Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем», — приводит слова Олича «Матч ТВ».