Мозес: Промес — это крутой игрок! Появление Квинси действительно помогло «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о форварде красно-белых Квинси Промесе.



«Промес — это крутой игрок! Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб. Энергия Промеса и других игроков атаки — Ларссона, Соболева, Понсе — позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло», — сказал Мозес в интервью для пресс-службы «Спартака».



Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера, по версии transfermarkt.de, составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.



После 24-го тура первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На втором месте, отставая от лидера на 4 очка, остаётся московский «Спартак» (47), который победил «Ростов» (3:2).

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