«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Саплинов.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван, Игнатьев, Обухов.
Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Химки» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Рубин» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на восьмом месте.
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