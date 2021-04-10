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«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Саплинов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван, Игнатьев, Обухов.

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Химки» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Рубин» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на восьмом месте.

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