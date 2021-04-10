«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» на своём поле

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» — 2:1.
Счёт в матче открыли гости — на 43-й минуте Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом.
Сравнял счёт на 57-й минуте Мохамед Салах — Робертсон пробил по воротам, Дамиан Мартинес отбил мяч, но рядом оказался египтятнин и отправил мяч в сетку.
Победный гол уже в добавленное время после длительной атаки с несколькими ударами забил Трент Александер-Арнольд, пробив в дальний угол с линии штрафной.
Эта победа стала для «красных» первой в АПЛ на домашнем стадионе «Энфилд Роуд» с 16 декабря – тогда подопечные Юргена Клоппа переиграли «Тоттэнхем» 2:1. «Ливерпуль» набрал 52 очка и переместился на четвёртую строчку таблицы АПЛ. «Астон Вилла» осталась на 10-м месте.
- 10 апреля 2021
-
19:38
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:36
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:41
-
15:25
-
15:18
-
15:06
-
14:52