«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» на своём поле

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» — 2:1.



Счёт в матче открыли гости — на 43-й минуте Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом.

Видео гола Уоткинса

Сравнял счёт на 57-й минуте Мохамед Салах — Робертсон пробил по воротам, Дамиан Мартинес отбил мяч, но рядом оказался египтятнин и отправил мяч в сетку.

Видео гола Салаха

Победный гол уже в добавленное время после длительной атаки с несколькими ударами забил Трент Александер-Арнольд, пробив в дальний угол с линии штрафной.

Видео победного гола Трента

Эта победа стала для «красных» первой в АПЛ на домашнем стадионе «Энфилд Роуд» с 16 декабря – тогда подопечные Юргена Клоппа переиграли «Тоттэнхем» 2:1. «Ливерпуль» набрал 52 очка и переместился на четвёртую строчку таблицы АПЛ. «Астон Вилла» осталась на 10-м месте.