Месси не забивает в «эль класико» после ухода Роналду из «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с мадридским «Реалом» (1:2).
Аргентинский форвард не набирал очков по системе «гол+пас» в семи последних матчах с «Реалом». Месси не забивал и не отдавал голевых передач в матчах с мадридцами с мая 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 2:2. В последний раз, когда аргентинец отметился результативным действием в «эль класико», на поле был форвард Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешёл в «Ювентус».
В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1. В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1.
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