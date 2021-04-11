Бояринцев: кроме впечатляющей серии побед, Николич пока ничего не добился

Бывший футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев оценил работу Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».



«Чем можно объяснить победную серию «Локомотива»? Прежде всего, хорошей работой в межсезонье. Пришел Пабло, в средней линии заиграла интересная молодёжь, которую ведёт за собой мудрый Крыховяк. Похоже, что футболисты, наконец, поверили в тренера, а Николич — в себя. Всё это — слагаемые нынешних побед.



Стал ли Николич достойной заменой Сёмину? Мне ли, молодому тренеру, об этом говорить! Сёмин — легенда «Локомотива», тренер, который выиграл с ним всё. Но при всём уважении к Николичу, кроме впечатляющей серии выигранных матчей, он ничего пока не добился. Это, как говорится, текущий момент. Каррера сумел со «Спартаком» чемпионство выиграть, и где он сейчас? Так что с оценкой того, станет ли «Локомотив» с Николичем на новые победные рельсы, стоит повременить», — сказал Бояринцев в интервью «Спорт-Экспрессу».