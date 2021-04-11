«Интер» победил «Кальяри» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 14 матчей
В матче 30-го тура итальянской Серии A «Интер» принимал «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 77-й минуте встречи счёт открыл защитник «Интера» Маттео Дармиан. Результативную передачу отдал другой защитник миланской команды Ашраф Хакими. «Интер» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 14 матчей.
Миланский «Интер» набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кальяри» (22) идёт на 18-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Милан» (63) и туринский «Ювентус» (59). В следующем туре чемпионата Италии «Интер» на выезде сыграет с «Наполи», а «Кальяри» примет «Парму».
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