Стал известен точный диагноз Глушакова после травмы в игре с «Тамбовом»

«Химки» сообщили, что полузащитник красно-чёрных Денис Глушаков прошёл медицинское обследование после повреждения, полученного в матче с «Тамбовом».



Автор единственного гола в этом мачте был заменён на 83-й минуте. Обследование выявило контузию боковой связки коленного сустава. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно, информирует сайт подмосковного клуба. «Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — добавили «Химки».



«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда Игоря Черевченко сыграет в гостях с «Ахматом» — бывшим клубом Глушакова. В подмосковный клуб футболист перешёл 1 октября 2020 года на правах свободного агента.