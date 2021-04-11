Погребняка повалили от радости, президент «Урала» руководил у поля. Фото матча с «Динамо»

11 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об линии нападения «Урала».



«Захарян очень хорошо может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции восьмёрки. Мы рады, что этот игрок вырос в нашей динамовской академии. Это добавляет определённых баллов ему. Арсен, как и Шиманьски, очень важен для нас.



Мы предварительно анализировали игру соперника и знали, что нападающие «Урала» достаточно опасны при игре головой в штрафной. Нам нужно было более агрессивно играть на флангах и не давать совершать прострелы и подачи. С Погребняком нужно было играть плотно и жёстко в штрафной зоне", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.