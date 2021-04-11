Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» спаслась от проигрыша «Реалу Сосьедад», Черышев получил жёлтую карточку

«Валенсия» спаслась от проигрыша «Реалу Сосьедад», Черышев получил жёлтую карточку
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:2.

На 29-й минуте полузащитник «Валенсии» Карлос Солер не забил пенальти. На 33-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Андер Гевара, ему ассистировал Микель Оярсабаль. Форвард гостей Александер Исак увеличил преимущество «Реала». На 60-й минуте полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс отыграл один мяч. на 73-й минуте Габриэл Паулиста сравнял счёт, голевую передачу отдал Гонсалу Гедеш. В концовке встречи был удалён форвард «Валенсии» Макси Гомес.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён на 63-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 47 очков и занимает пятое место в таблице Примеры. «Валенсия» (34) занимает 13-е место.

Испания - Примера. 30-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Гевара – 33'   0:2 Исак – 45'   1:2 Васс – 60' (пен)   2:2 Паулиста – 73'
Удаления: Гомес – 80' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021