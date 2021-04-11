«Валенсия» спаслась от проигрыша «Реалу Сосьедад», Черышев получил жёлтую карточку

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:2.
На 29-й минуте полузащитник «Валенсии» Карлос Солер не забил пенальти. На 33-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Андер Гевара, ему ассистировал Микель Оярсабаль. Форвард гостей Александер Исак увеличил преимущество «Реала». На 60-й минуте полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс отыграл один мяч. на 73-й минуте Габриэл Паулиста сравнял счёт, голевую передачу отдал Гонсалу Гедеш. В концовке встречи был удалён форвард «Валенсии» Макси Гомес.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён на 63-й минуте.
«Реал Сосьедад» набрал 47 очков и занимает пятое место в таблице Примеры. «Валенсия» (34) занимает 13-е место.
- 11 апреля 2021
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