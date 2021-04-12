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Кимпембе: если «ПСЖ» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов, это будет огромное достижение

Кимпембе: если «ПСЖ» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов, это будет огромное достижение
Футбол / Лига чемпионов 0
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет ещё больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.

Если мы выбьем «Баварию», это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово», — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже.

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