Кимпембе: если «ПСЖ» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов, это будет огромное достижение

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».



«Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет ещё больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.



Если мы выбьем «Баварию», это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово», — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.



Первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже.

Почеттино: «Бавария» — лучший клуб мира. В ответном матче может произойти всё что угодно