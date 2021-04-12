РФС готов рассмотреть появление Сухины в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что КДК готов рассмотреть появление начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком».

«Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

Заседание КДК РФС состоится завтра, 13 апреля. «Локомотив» переиграл «Спартак» со счётом 2:0. После матча красно-белые подали обращение в ЭСК РФС по поводу судейства встречи.