«Челси» — «Порту»: стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Порту».



«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Хаверц, Канте, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич.



Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Абрахам, Вернер, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Эмерсон.



«Порту»: Марчесин, Пепе, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега, Сержиу Оливейра.



Запасные: Клаудиу Рамуш, Лейте, Лум, Диас, Тареми, Ромариу Баро, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Фабиу Виейра, Франсишку.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.