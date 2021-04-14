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«Спартак» разгромил «Строгино» в молодёжном первенстве

«Спартак» разгромил «Строгино» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» обыграл «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Янтарь» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе. На 11-й минуте Кутателадзе оформил дубль. Во втором тайме, на 51-й минуте, полузащитник красно-белых Максим Лайкин довёл счёт до разгромного. Через 2 минуты хавбек «Строгино» Александр Канаплин получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 81-й минуте итоговый счёт встречи установил защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов.

«Спартак» набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы I плей-офф молодёжного первенства России. «Строгино» (24) — на 9-м месте.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 17:30 МСК
Строгино-мол.
Москва
Окончен
0 : 4
Спартак-мол.
Москва
0:1 Кутателадзе – 2'   0:2 Кутателадзе – 11'   0:3 Лайкин – 51'   0:4 Шайхтдинов – 81'
Удаления: Канаплин – 53' / нет
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