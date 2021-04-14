«Спартак» разгромил «Строгино» в молодёжном первенстве

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» обыграл «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Янтарь» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.



Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе. На 11-й минуте Кутателадзе оформил дубль. Во втором тайме, на 51-й минуте, полузащитник красно-белых Максим Лайкин довёл счёт до разгромного. Через 2 минуты хавбек «Строгино» Александр Канаплин получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 81-й минуте итоговый счёт встречи установил защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов.



«Спартак» набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы I плей-офф молодёжного первенства России. «Строгино» (24) — на 9-м месте.