Хосеп Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.



«Я невероятно рад за наш клуб, за нашего председателя, за наших болельщиков, за всех. «Манчестер Сити» второй раз добрался до полуфинала Лиги чемпионов, так что это не историческое достижение для нашего клуба, но мы начинаем строить свою историю.



Сегодня мы были великолепны, за исключением первых 10 минут, когда соперник был невероятно хорош.



Я очень счастлив быть в полуфинале, стать одной из четырёх лучших команд в Европе, противостоять большим, сильным командам. В 1/2 финала мы постараемся не ударить в грязь лицом», — приводит слова испанского специалиста BBC.



В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере, также завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ».

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию»