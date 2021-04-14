«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм. Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез реализовал пенальти и сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден вывел гостей вперёд, забив гол после передачи хавбека Бернарду Силвы.
Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
- 14 апреля 2021
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