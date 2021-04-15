Томори может заключить с «Миланом» 5-летний контракт

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори, выступающий в аренде в «Милане», может подписать полноценный контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, миланцы предложили 23-летнему англичанину контракт на пять лет. Теперь клубы будут договариваться о сумме трансфера — «Милан» хочет заплатить за игрока не более € 28,5 млн.

Томори перешёл в «Милан» на правах аренды в январе 2021 года. Игрок провёл 14 матчей за «россонери» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Томори в € 20 млн.

Ранее сообщалось, что 19-летний голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Милане». Итальянский клуб рассматривает возможность подписания украинца в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме, с которым не удаётся достичь договорённости о продлении соглашения.