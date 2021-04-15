Гаттузо может возглавить «Фиорентину» в конце сезона

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы покинуть Неаполь в конце сезона и возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia.
По информации источника, переговоры о продлении контракта «Наполи» с Гаттузо внезапно были отложены. Это случилось несколько недель назад, и большинство СМИ, окружающих клуб, утверждают, что у Гаттузо и президента Аурелио де Лаурентиса нет шансов наладить отношения. В свою очередь, переговоры с «Фиорентиной» идут хорошо и сделка, кажется, неизбежна.
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо оба родом из региона Калабрия в Италии. Коммиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Дженнаро возглавил его команду. В случае подписания соглашения, Гаттузо получит полную свободу действий в новом клубе, и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.
- 15 апреля 2021
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