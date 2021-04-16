Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» и «Тоттенхэм» разошлись миром в стартовом матче 32-го тура АПЛ

«Эвертон» и «Тоттенхэм» разошлись миром в стартовом матче 32-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся стартовый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 27-й минуте — полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко с левого фланга исполнил подачу в штрафную, мяч пролетел над головами защитников и дошёл до нападающего Гарри Кейна, который обработал его и с лёта пробил точно в цель.

Видео первого гола в матче

Через четыре минуты защитник гостей Серхио Регилон, находясь в своей штрафной, сбил с ног Хамеса Родригеса, за что судья назначил пенальти. Полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон чётко исполнил удар с «точки» — развёл вратаря и мяч по разным углам.

Видео пенальти в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона

На 62-й минуте капитан «ирисок» Шеймус Коулман на правом краю атаки разыграл стеночку с Ришарлисоном и прострелил в центр штрафной гостей, откуда Гилфи Тор Сигурдссон ударом с ходу направил мяч впритирку со штангой. Дубль 31-летнего исландца!

Видео второго гола Сигурдссона в матче с «Тоттенхэмом»

А на 68-й минуте неразбериха в центре обороны «Эвертона» позволила Гарри Кейну ударом с лёта вколотить мяч в верхний угол ворот, установив окончательный счёт встречи.

Видео 21-го гола Гарри Кейна в АПЛ сезона-2020/2021

Подопечные Жозе Моуринью в 32 матчах набрали 50 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) — на восьмом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
16 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 27'   1:1 Сигурдссон – 31' (пен)   2:1 Сигурдссон – 62'   2:2 Кейн – 68'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021