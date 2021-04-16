«Эвертон» и «Тоттенхэм» разошлись миром в стартовом матче 32-го тура АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся стартовый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2.



Счёт был открыт на 27-й минуте — полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко с левого фланга исполнил подачу в штрафную, мяч пролетел над головами защитников и дошёл до нападающего Гарри Кейна, который обработал его и с лёта пробил точно в цель.

Видео первого гола в матче

Через четыре минуты защитник гостей Серхио Регилон, находясь в своей штрафной, сбил с ног Хамеса Родригеса, за что судья назначил пенальти. Полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон чётко исполнил удар с «точки» — развёл вратаря и мяч по разным углам.

Видео пенальти в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона

На 62-й минуте капитан «ирисок» Шеймус Коулман на правом краю атаки разыграл стеночку с Ришарлисоном и прострелил в центр штрафной гостей, откуда Гилфи Тор Сигурдссон ударом с ходу направил мяч впритирку со штангой. Дубль 31-летнего исландца!

Видео второго гола Сигурдссона в матче с «Тоттенхэмом»

А на 68-й минуте неразбериха в центре обороны «Эвертона» позволила Гарри Кейну ударом с лёта вколотить мяч в верхний угол ворот, установив окончательный счёт встречи.

Видео 21-го гола Гарри Кейна в АПЛ сезона-2020/2021

Подопечные Жозе Моуринью в 32 матчах набрали 50 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) — на восьмом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.