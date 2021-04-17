«Марсель» на 91-й минуте вырвал победу над «Лорьяном»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома обыграл «Лорьян». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 3:2.



Гости открыли счёт на 19-й минуте. Автором гола стал Теремас Моффи, который вышел один на один с голкипером и пробил точно в верхний угол ворот.



«Марсель» имел хорошие моменты в первом тайме, но отличиться хозяевам удалось лишь после перерыва. Димитри Пайет на 53-й минуте с угла штрафной закрутил мяч в ворота. А спустя три минуты гол Поля Лирола с передачи Товена вывел хозяев вперед.



«Лорьян» намеревался вернуть упущенный баланс в счёте, и им это удалось сделать на 70-й минуте. Йоан Висса убежал в контратаку и вырезал пас на Моффи, который оформил дубль.



Команды атаковали с переменным успехом до конца встречи, но обратить их в забитые голы долго не удавалось. Лишь под самый занавес встречи, на 91-й минуте, Поль Лирола забил свой второй мяч и принёс победу «Марселю».



Финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев 3:2.



«Марсель», набрав 52 очка, поднялся на шестое место таблицы Лиги 1. «Лорьян» с 32 очками располагается на 17-м месте.