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Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»
Футбол / Германия 0
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании расторгнуть контракт с клубом.

«Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», — цитирует Флика «твиттер» Bayern & Germany.

Напомним, Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Бывший игрок «Баварии» сообщил, что Ханс-Дитер Флик летом возглавит сборную Германии
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