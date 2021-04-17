Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании расторгнуть контракт с клубом.

«Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», — цитирует Флика «твиттер» Bayern & Germany.

Напомним, Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.