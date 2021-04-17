Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании расторгнуть контракт с клубом.
«Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», — цитирует Флика «твиттер» Bayern & Germany.
Напомним, Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
- 17 апреля 2021
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
18:57
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:06
-
17:53
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:48
-
16:48
-
16:31
-
16:29
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:16
-
15:15
-
15:05
-
14:49