Тренер «Уфы»: в матче со «Спартаком» сработало правило: не забиваешь ты — забьют тебе

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

«Не сказал бы, что мы легко обыграли «Спартак». «Спартак» — команда с квалифицированными футболистами. Понимали свои сильные стороны и слабости соперника.

Был недельный цикл, мы разбирали соперника, показывали матчи, сегодня хорошо использовали зоны и добились победы.

Хватался за сердце после нереализованных моментов? До инфаркта, дай бог, мне далеко, а так есть правило: не забиваешь ты — забьют тебе. Где-то ёкало, конечно, но ребята молодцы, выстояли», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.