Тренер «Уфы»: в матче со «Спартаком» сработало правило: не забиваешь ты — забьют тебе

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).
«Не сказал бы, что мы легко обыграли «Спартак». «Спартак» — команда с квалифицированными футболистами. Понимали свои сильные стороны и слабости соперника.
Был недельный цикл, мы разбирали соперника, показывали матчи, сегодня хорошо использовали зоны и добились победы.
Хватался за сердце после нереализованных моментов? До инфаркта, дай бог, мне далеко, а так есть правило: не забиваешь ты — забьют тебе. Где-то ёкало, конечно, но ребята молодцы, выстояли», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
- 18 апреля 2021
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:40
-
21:36
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:08
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:11
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:43
-
19:37