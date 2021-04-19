Премьер-министр Великобритании раскритиковал создание европейской Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал планы по созданию европейской Суперлиги.

«Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах. Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране. Вовлеченные клубы должны ответить своим болельщикам и более широкой футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», — написал Джонсон в своём аккаунте в «Твиттере».

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер» достигли согласия о создании нового турнира.

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» отказались от участия в проекте. При этом УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А осудили топ-клубы за попытку создания Суперлиги и пригрозили им исключением из турниров под своей эгидой.